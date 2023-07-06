阜新瞞報7死7傷礦難　公安立案控制責任人

遼寧省阜新市安全生產委員會辦公室周三（5日）通報，阜新弘霖煤礦上月27日發生一宗煤礦事故，造成7人死亡、7人受傷，傷者正在醫院治療且傷勢穩定。經初步核定，該煤礦蓄意瞞報事故，公安機關已立案調查。

遼寧阜新市委、市政府周二（4日）發現阜新弘霖煤礦發生安全生產事故的相關線索後，立即成立調查組，組織煤管、應急、公安等部門及屬地海州區進駐煤礦開展核實調查。該市已成立調查處置領導小組，下設調查工作組、偵查工作組、社會穩定工作組等，全面開展相關工作。公安機關已對相關責任人採取強制措施，各項偵查調查工作正深入展開。

內地企業訊息查詢平台資料顯示，2020年以來，阜新弘霖礦業公司被行政處罰11次，涉及金額共169.9萬元（人民幣，下同，約183萬港元），事由包括設備設施類違法、事故隱患類違法、安全管理違法、規章制度類違法。該公司2016年以來成為被執行人9次，涉及金額逾2,135萬元（約2,300萬港元），還曾是失信被執行人，旗下煤礦曾多次被政府相關單位點名批評。