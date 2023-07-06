李強晤河野洋平　強調一如既往支持日對華投資

中國國務院總理李強周三（5日）下午在北京人民大會堂，會見日本國際貿易促進協會會長、前外相河野洋平率領的訪華團。李強表示，中方將一如既往地支持日本企業擴大對華投資合作。據日媒報道，河野洋平在會上對日本人在中國被拘留表達擔憂，李強回應稱中方得到了坦率、客觀的意見。

內媒周四（6日）報道，李強表示中日關係正處於承前啟後的重要節點，雙方應客觀理性看待對方發展，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識落到實處，要多做順應兩國民心、順應時代潮流的事，為共同構建契合新時代要求的中日關係注入更多穩定性和正能量。他指出，中日務實合作基礎牢、互補強、潛力大，兩國擁有廣泛共同利益。據日媒報道，李強批評有部分人正將政治帶入經濟，包括實施半導體出口管制。而在一系列會議上，雙方未討論到福島第一核電站排放核污水或釣魚島等問題。

河野洋平稱，日本國際貿易促進協會致力於推動日中經貿往來、增進日中友好，支持中國發展，願與中方秉持互尊互信精神，推動日中友好合作不斷向前發展。日媒引述知情人士透露，河野洋平周二（4日）與中國商務部部長王文濤會面時提到，在華日本人對中國實施反間諜法表示擔心，敦促中方適當回應，希望消除不安。王文濤表示會澄清誤會，給主管部門提供解釋的機會。