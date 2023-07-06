水利部開展主汛期防禦部署　重慶水浸淤泥及腰

內地中央氣象台周四（6日）繼續發布強對流天氣藍色預警，內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧等9省區市的部分地區將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣。重慶萬州區暴雨成災，多個村落水浸嚴重，淤泥深及腰，或平地衝出近5米深溝。國家防總副總指揮、水利部部長李國英周三（5日）宣布，啟動主汛期工作機制，對防禦工作做出部署，目標為人員不傷亡、水庫不垮壩、重要堤防不決堤、重要基礎設施不受衝擊，將各類損失降到最低。

內蒙古東南部、黑龍江南部、吉林東部、河南南部、安徽中北部、上海等地，周四至周五（7日）將有短時強降水天氣，每小時降雨量20至50毫米，局部地區可達60毫米以上。重慶萬州區24個鎮鄉街道連日暴雨，16個鎮鄉街道出現大暴雨，部分河流發生超警以上洪水，引發山洪和泥石流等地質災害。其中長灘鎮遭遇特大暴雨，單日最大降雨量達261.2毫米，超歷史極值。

長灘鎮周三（5日）出現泥石流，住在山邊的村民聽到垮塌的聲音，家中牆壁被沖出一個大洞，院中淤泥將近齊腰深。武警、消防、應急等救援隊伍到場救援，利用挖掘機清理路邊淤泥和石頭，搜救被困者。另外，目前七大江河流域將全面進入主汛期，長江、淮河、太湖及松遼等流域存在洪澇災害風險，防汛形勢嚴峻。