問題美容針恐致毀容　廣州企業遭罰60萬人民幣

廣東廣州易聖生物科技有限公司今年曾被內地官媒3·15晚會揭露，生產或出售有問題的「美容針」，可能導致毀容等情況。廣州市白雲區市場監督管理局隨後處罰該公司，罰款逾60萬元（人民幣，下同，約65萬港元）。

內媒周三（5日）報道，白雲區市監局上月30日公布處罰決定，執法人員得悉3·15晚會曝光的情況後，前往上述公司檢查。當局調查發現，該公司未按照許可範圍生產化妝品，或生產不符合備案資料載明技術要求的化妝品等，兩者貨值均為24,536元（約2.65萬港元）。相關部門沒收涉事公司違法所得，檢獲大批化妝品和包裝材料，責令當事人立即停止上述違規行為。

3·15晚會上曝光的問題美容針，其中3間涉事公司在廣州市白雲區。當局當時初步核查情況顯示，廣州易聖生物科技有限公司為化妝品生產企業，持有營業執照和化妝品生產許可證；惟另外的廣州依聖姿生物科技有限公司及廣州暨肽因子醫療生物科技公司經營範圍不具有生產資格，又發現其不在住所地經營，當局按規定列入企業經營異常名錄。