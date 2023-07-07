重慶等7地維持防汛4級應急響應　萬州洪災增至17死

重慶萬州區連日暴雨，引發洪澇地質災害，截至周五（7日）已造成17人死亡，另有2人失蹤，搜救工作仍是當前的救援重點。國家防汛抗旱總指揮部維持對重慶等7個省市區的防汛4級應急響應，水利部則針對南方5個省市啟動洪水防禦4級應急響應。

特大暴雨突襲下，萬州區長灘鎮周二（4日）降下該區1956年有完整氣象紀錄以來的最大暴雨，引發山泥傾瀉等次生災害。該區連日來共出動各界搶險力量2,500餘人次救災，多處塌方增加救援難度。新一輪強降雨天氣再臨重慶，萬州等區縣為暴雨災害較高風險區，萬州區應急管理局警告很易再誘發山洪、泥石流等災害。

汛情通報另顯示，西南中部東部、黃淮南部、江淮、江南北部、東北中部南部及湖北大部、陝西東南部等地，預計周四至下周日（6日至9日）有一次強降雨過程，長江上游支流烏江、淮河幹支流及里下河地區、太湖及周邊河網等主要江河將出現漲水過程，暴雨區內部分中小河流可能發生超警洪水。水利部要求加強雨情水情預測預報，做好水利工程調度、中小河流洪水防禦、山洪災害防禦等工作。