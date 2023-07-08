查緝違規作業漁船遇反抗　海警船射水炮壓制

中國海警局周五（7日）在官方微博公開日前在廣東省汕頭市對開海域查緝違規作業漁船的片段。畫面所見，涉事漁船為逃避查緝導致與海警船碰撞，後者則向前者射水炮反制。執法人員其後迅速登檢控制該漁船和船上9人，隨後替漁船排水堵漏並押解返港。

中國海警局東海分局艦艇周三（5日）開展重點海域執法巡航任務時，在汕頭東南約65海里海域發現一艘違規拖網作業漁船。兩艘海警艦艇隨即靠前要求對方停船受查，但漁船高速反方向逃離。期間該漁船多次拋投魚獲、魚網並割斷船尾拖網企圖毀滅證據，海警艦艇多次規勸無效後採取夾擊、射水炮等反制措施。但該漁船大角度轉向橫穿海警艦艇艦艏致兩船相撞，並在船舷兩側放置多根鋼刺阻止執法人員登船檢查。其中一艘海警艦艇經多次撞擊後，桅杆斷裂、護欄變形。而該漁船因右舷圍擋部分破裂進水，被迫停船。

經查，違規漁船為「閩惠漁XX」號，船長35米、總噸位235噸，為鋼製釣具漁船，其擅自將作業類型更改為拖網，涉嫌違反伏休期禁漁規定。在海警艦艇查緝過程中，漁船方面暴力抗法行為嚴重危及海警艦艇和自身安全，涉嫌妨害公務罪。