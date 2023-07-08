敦化突降冰雹大如雞蛋　強對流天氣料襲13省區市

內地多地近日持續出現強對流天氣，吉林省延邊州敦化市周四（6日）天降大如雞蛋的冰雹。中央氣象台周六（8日）上午6時繼續發布強對流天氣黃色預警，北京、上海等13省區市部分地區將有雷暴大風或冰雹，預計強對流天氣主要影響時段為午後至夜間。

受冷渦天氣影響，吉林部分縣市冰雹頻發，其中敦化市區周四出現直徑逾7厘米的冰雹。從市民拍攝的影片所見，不少車輛的車窗被砸毀。有車主為保護停在戶外的座駕，將棉被鋪在擋風玻璃、車尾玻璃和天窗上。有小區則主動放行，讓停在露天車場的私家車駛進室內躲避。吉林省氣象局氣象專家早前分析，由於正值省內主汛期，冷渦天氣多發；冷渦是造成東北地區持續陰雨洪澇、冰雹和雷雨大風等天氣的成因。

中央氣象台周六上午預計，當日上午8時至下周日（9日）上午8時，內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、山西、河北、北京、山東、安徽、江蘇、上海、湖北、浙江的部分地區將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣，局部地區風力更可達11級。上述地區局部將有短時強降雨天氣，每小時雨量30至50毫米，部分地區更可達70毫米以上。