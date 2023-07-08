3地高溫逾40℃　北京導遊熱射病身亡

內地中央氣象台周六（8日）繼續發布高溫橙色預警，華北中南部、黃淮北部、江南中東部等地，部分地區最高氣溫達37℃至39℃，河北、河南和山東等局部地區可達40℃以上。北京通州區有民眾因熱射病入院治療，腸胃不適病患增加，甚至有導遊因而死亡。

在北京從業20年的導遊龔賀周日（2日）帶研學團到頤和園景區遊玩，但在烈日當空和高溫的戶外環境下，逐漸出現不適症狀，昏倒在旅遊巴上。送院搶救時，其體溫升到42℃，最終死於熱射病。天津津南一名速遞員高溫中暑，出現頭暈惡心等症狀，到消防站求助。江西贛州近日室外氣溫近40℃，一名嬰兒被獨留車內，熱得哭鬧不止，車主回來將孩子抱出時，孩子已全身濕透。

文化和旅遊部數據中心對傳統高溫城市避暑旅遊市場調查數據顯示，今年第3季度傳統高溫城市的整體出遊意願達94.6%，老年人、學生和教師群體及高溫城市居民總計約3億人有較強的避暑需求。在出遊頻次方面，今年暑期38.4%的居民計劃出遊2次，35.1%的居民計劃出遊3次。其中陝西西安的旅遊景點天天爆滿，熱門景區一票難求，當地網約車訂單量猛增。