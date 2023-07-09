三亞海鮮店呃秤　罰30萬人民幣兼退場

內地一名網紅博主日前在海南省三亞市光顧一家海鮮店時遭到「呃秤」，遂向相關部門舉報。當地官方事後通報，已分別罰款涉事商戶及該商戶所在的海鮮市場30萬（人民幣，下同，約33萬港元）和10萬（約11萬港元）。

該博主「鐵頭懲惡揚善」（下稱鐵頭）稱，他上周二（4日）晚在三亞市友誼路下崗職工海鮮加工廣場內一家海鮮店，購買了559元（約612港元）的紅花蟹、波士頓龍蝦和瀨尿蝦。雖然購物單上顯示，紅花蟹重2斤2両6，但是用自帶的秤覆秤時只有1斤4両4，其他海鮮的實際重量亦只單上顯示重量約一半。縱使商家同意退貨賠錢，海鮮廣場工作人員亦介入，鐵頭堅持向三亞市市場監管局投訴。

三亞市市場監督管理局、三亞市綜合行政執法局上周三（5日）聯合發通報稱，涉事商戶「三亞天涯彭進風海鮮店」存在將海鮮秤重塑膠筐重量計入帳單結算的違法經營行為，除了罰款外，已責令其清退出場；涉事海鮮加工廣場則全面停業整頓。該海鮮加工廣場市場管理方已對消費者先行賠付。

海鮮加工廣場內多名商戶上周五（7日）表示，尚未接到官方有關整頓的通知，不清楚何時復業。有知情者表示，逢年過節有關部門抽查多，廣場內商戶銷售的海鮮都足秤，往往在普通日子才會短秤。