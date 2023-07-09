中央打擊假冒官方「山寨」論壇　禁亂用峰會字眼

內地近年出現部分組織假冒官方舉辦「山寨」論壇活動的現象，中央宣傳部、中央網信辦、公安部及市場監管總局等11個部門，近日聯合印發《關於開展論壇活動專項清理整治工作的通知》（下稱「通知」），清理整治全國范圍內論壇活動的亂象。

內媒上周六（8日）指，近年部分未經合法登記的組織假冒官方機構及正規組織，舉辦「山寨」論壇活動，隨意冠以高規格名號作虛假宣傳、違規收費，甚至實行詐騙斂財，擾亂市場秩序。相關部門提及，有個別黨政機關和事業單位舉辦的論壇活動主題交叉重複、內容空泛、缺乏實效，而今次專項清理整治範圍包括黨政機關、企事業單位、社會組織等舉辦的各類論壇、峰會、講座及報告會等活動，將重點整治7種情形，包括打着官方旗號的各類「山寨」論壇；隨意冠以「中國」、「國際」、「高峰」、「峰會」等字樣、名不副實的論壇活動等。

通知表示，今次專項行動將按全面清理、嚴肅整治、分級負責、統一規範的原則，嚴厲打擊論壇活動中的違法違規行為。有關部門將對舉辦論壇活動造成不良影響作嚴肅追責問責，通報違規論壇活動的典型案例，並建立健全管理長效機制，支持和鼓勵依法依規舉辦高質量論壇活動，以推動正確導向。