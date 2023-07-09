貴州322站暴雨　省防汛應急提升至三級

貴州省上周六（8日）上午7時至周日（9日）上午6時有35個縣322個氣象水文監測站出現暴雨。該省防汛抗旱指揮部辦公室決定從周日上午8時起，將省防汛四級應急響應提升至三級。

據貴州省氣象水文監測，上述期間，江口、黔西、餘慶3縣4站出現特大暴雨，其中江口快場村錄得333毫米降雨；另21縣127站出現大暴雨。強降雨主要出現在畢節市、六盤水市、安順市、貴陽市、遵義市、銅仁市、黔南州等地，強降雨區域內5條河流6站次發生超警戒水位洪水，其中1條河流發生超保證水位洪水。預計7月9日上午6時至中午12時，上述地區降雨天氣持續。

中央氣象台周日上午6時繼續發布強對流天氣黃色預警，預計當日上午8時起24小時內，吉林、遼寧、山東、江蘇等地部分地區將有8至10級雷暴大風或冰雹天氣，局部地區風力可達11級；黑龍江、吉林、遼寧、山東、安徽、江蘇、上海、湖北、湖南、浙江、重慶、貴州、雲南等地的部分地區將有短時強降雨，每小時雨量30至50毫米，局部地區可達60毫米以上，預計強對流的主要影響時段為上午至前半夜。