村民私自建橋獲刑　官員指曾3度罰款卻未還原河道

吉林省洮南市瓦房鎮振林村村民黃德義早年因私自建橋並向村民收費，於2019年被法院以尋釁滋事罪判處有期徒刑2年，緩刑2年。他決定繼續申訴，引起關注。洮南市副市長劉洋、市水利局局長劉洪波及市交通運輸局相關負責人周日（9日）指，黃德義是未經水行政主管部門審查同意而私自建橋，無法保障橋的安全性，故依法處罰並要求他自行拆除，但他沒有按要求還原河道。

劉洪波表示，水利局曾3次對黃德義罰款，惟對方繳交罰款後未在規定期間內，自行拆除浮橋和恢復河道原貌。有關村民過河困境，以及新橋建成前村民過河方法，劉洋指該市近年已投資2.17億元（約2.35億港元），建設31座橋樑，今年亦在修建2座橋樑，強調修建工作會有有限排序，因振林村農耕需求不強烈且近年常住人口不多，故排在較後的位置。他指該市經專題調查研究後決定，近期將在振林村附近建一座便民橋，爭取秋收前建成，同時會進一步完善交通路網。

9年前，黃德義自資逾13萬元（約14萬港元）焊了13條鐵皮船，搭建一座浮橋，用此橋過河可繞少70公里路。為收回成本，黃德義讓過橋者自願交費，惟黃德義一家18口最終一審獲刑。黃德義曾提出申訴，遭原審法院駁回。今年6月26日，黃德義向白城市中級人民法院申訴，法院於6月29日依法定程序立案，目前正在審查，強調會嚴格依法辦理好申訴審查相關工作。