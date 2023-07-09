網紅成內地熱選新興職業　學者籲入行謹慎考慮

內媒周日（9日）報道，近日一份網上問卷訪問近萬名應屆畢業生，其中逾六成人稱會考慮網紅直播等新興職業。有學者認為，這種現象是積極的信號，說明傳統階層概念正在被打破，但直言能賺取高收入的網紅只有小部分人，呼籲年輕人入行前需深思熟慮。

數據顯示，內地去年直播、短視頻行業直接或間接帶動超過1億個就業機會，職業發展經紀人佟志剛表示，相關數據和問卷反映，愈來愈多年輕人選擇加入直播行業，他們的就業認知正在多樣化，稱求職及就業不應被大學所學專業束縛。人才發展資深顧問陳曉霞同樣認為有關現象是正面的，但稱能通過直播賺取高收入的人不多，當中以直播作主要收入來源的主播，逾九成半月收入為5,000元（人民幣，下同，約5,420港元）以下，僅得不及半成的主播能月入10萬元（約10.8萬港元）以上。

有報告指，直播行業年齡限制高，去年直播從業者中，超過六成人年齡介乎18至29歲，在激烈競爭及嚴格年齡限制下，直播等新興行業難言穩定，有專家提醒，入職直播行業前需先作理性判斷及長遠規劃。陳曉霞表示畢業生求職時可秉着多嘗試及積累經驗的態度，吸納更多知識以裝備自己，為未來發展鋪路。