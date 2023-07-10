總結與耶倫會談　中方促美停對華經濟制裁打壓

美國財長耶倫周日（9日）結束訪華行程，中國財政部相關負責人周一（10日）表示，美方近年出台一系列對華經濟制裁打壓措施，損害中國市場主體的正當權益，破壞兩國關係的民意基礎。在會談中，中方重申在取消對華加徵關稅、停止打壓中國企業、公平對待兩國雙向投資、放寬對華出口管制、取消涉疆產品禁令等問題上的關切，希望美方切實採取行動，回應中方在兩國經濟關係中的重大關切。

中國財政部相關負責人表示，世界需要總體穩定的中美關係，兩國能否正確相處事關人類前途命運，中方在與耶倫的會談中指出，健康穩定的中美關係不僅有利於兩國，也有利於世界的和平與發展，兩國經濟關係的本質是互利共贏。中方認為，中國的發展對美國是機遇而非挑戰，是增益而非風險，加強合作是兩國的現實需求。美方表示不尋求對華脫鈎，也無意強迫各國選邊站隊，使世界經濟碎片化。

中方認為，實現健康的中美經濟關係，必須充分尊重各方正當發展權益，按照市場經濟原則和世貿組織規則開展良性競爭；差異不應成為產生隔閡的理由，中美應通過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題尋求共識，為兩國經濟關係注入穩定性和正能量。中方亦展現對合作應對全球性挑戰的積極意願，有效應對解決全球性挑戰離不開中美協調合作，希望包括美國在內的發達國家承擔應盡責任，理解和照顧發展中國家關切，為促進全球共同發展出力。雙方後續會保持中美經濟領域的高層交往和各層級溝通交流。