柯文哲強調參選總統到底　郭台銘拒當立法院長

台灣民眾黨總統參選人柯文哲周日（9日）表示，黨已經提名他選總統，他「一定選到底」。對鴻海集團始創人郭台銘會否參選，柯稱是對方的權利。國民黨秘書長黃健庭周一（10日）稱，郭曾跟他說不一定要選總統，可以當立法院院長。但郭的辦公室強調，「參與國民黨徵召只考慮總統候選身份」。

柯文哲周日在網上直播節目被問到，假如郭台銘獨立參選，要如何調整選戰策略。柯表示，選舉是每個人的權利，只要郭台銘有本事找到人聯署。他又指出，一旦對方確定參選，正面攻擊就開始。至於要給國民黨總統參選人侯友宜甚麼建議，柯表示，對方現在辭市長也會被罵，高雄前市長韓國瑜就是這樣，未參選前的聲量很高，一參選就下跌。柯指出，美國政府已表明「不支持台獨」，他要問民進黨總統參選人賴清德，如何務實推動台獨。

針對郭台銘曾表示不一定要選總統，黃健庭指出，3月12日他與郭見面時，對方稱不管國民黨最後提名誰，都會全力支持。黃便提出，如侯獲徵召，郭就列不分區，輔選總統跟立委，然後爭取當立法院院長。郭的辦公室周一回應指，當日黃、郭二人見面，絕沒達成任何協議，郭也從未提及考慮進立法院；批評黃利用扭曲、抹黑、捏造等政治操作打擊，企圖以自說自話爭取選民認同。