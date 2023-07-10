華南熱浪持續至本周末　北方將降雨緩解高溫

內地近來持續酷熱，中央氣象台周一（10日）發布高溫橙色預警，預計當日日間華北、江南、華南等地有35℃以上的高溫天氣，其中北京、河北、河南及浙江、福建等局部地區可達40℃以上。但周二（11日）起，預計北方地區高溫範圍逐漸收縮，強度有所減弱，周三（12日）起北方高溫天氣將因雨水而得到緩解。

華北、江南、華南等地周日（9日）都出現高溫天氣，其中河北、河南、山東、內蒙古局部地區達40至41.9℃，甘肅隴南、甘南有兩個國家站突破7月極值。周一起內地南北方高溫將連成一片，南方高溫待機時間將持續至本周末，浙江、福建等地或體驗一周的「桑拿天」，未來10天內高溫日數可達9天。隨着副熱帶高壓北抬，未來3天長江中下游地區降水逐漸減弱，北方降雨將明顯增多。

浙江杭州一名79歲張姓獨居老婦上周日（2日）疑為了節省電費沒開冷氣和電風扇，家中過於悶熱，導致她熱痙攣昏迷。她被子女發現後送至急診室，當時體溫高達40.2℃。搶救期間，醫護人員在其嘴中放入管子保持呼吸暢通，惟老婦不停抽搐，更咬斷了兩顆牙齒。