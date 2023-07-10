校園血案頻生　榆林男子返母校殺9童終伏法

陝西省榆林市米脂縣一間中學曾遭血洗。

內地過去不時發生校園血案，造成嚴重傷亡。案中兇徒犯案動機除積怨、報復社會，亦有患抑鬱症或精神疾病。以下為近年發生的部分嚴重校園襲擊事件：

2022年8月3日

江西省吉安市安福縣48歲男子劉某輝闖入一間私立幼稚園持械行兇，造成3死6傷，事後逃離現場。他同日為逃避警方追捕，橫越高速公路遇車禍身亡。

2021年4月28日

廣西玉林北流市一名25歲曾姓男子闖入幼稚園揮刀亂斬，造成2死16傷，包括學生及老師。經司法機構鑑定，曾男為精神分裂症患者。

2020年9月21日

廣東省廣州市番禺區鐘村一名47歲王姓男子持刀追斬上學的學生，其後自殘，事件造成包括王男在內共7人受傷，送院後他與另一人不治。據指王男長期患抑鬱症。

2019年1月8日

北京市西城區一間小學有來自黑龍江的賈姓中年校工，疑因農曆新年前被解僱，憤而持手錘在校園見小童就扑，造成至少20名學生頭破血流。

2018年6月28日

一名剛從外地到上海市的黃姓無業男子，因生活潦倒報復社會，於一間小學門外持菜刀斬傷3名男學生及1名女家長，最終造成2人死亡。

2018年4月27日

陝西省榆林市米脂縣一間中學放學時，28歲趙姓男子持匕首衝進學生群中，見人就捅，造成9死12傷。趙男因工作、生活不順，讀中學時被同學嘲笑，於是心生怨恨，前往母校犯案。他同年被判死刑並伏法。