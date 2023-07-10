日軍侵華罪證新發現　呈現東北抗戰歷史

內媒報道，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館早前與黑龍江省哈爾濱市木蘭縣聯合赴日本徵集一批日本侵華文獻史料，包括明信片和戰時照片等。該館研究人員金士成表示，這些照片是木蘭縣抗戰歷史的一次重大發現，再次凸顯侵華日軍的暴行。

此次赴日徵集到38份印有歌曲《討匪行》的明信片，均為普通侵華日軍官兵日常郵寄所用，其背景內容包括戰鬥場面寫真、個人戰場體驗、日本國內情形及對中國軍民、風土人情的觀察，多以照片或漫畫形式呈現。《討匪行》是1932年由關東軍參謀部作詞、藤原義江作曲，在侵華日軍內傳唱的一首軍國主義歌曲，「匪」指的是以東北抗日聯軍為主體的抗日武裝力量。

金士成稱，此次赴日徵集到18張侵華日軍步兵第十九聯隊在中國東北進行侵略殺戮的照片，呈現了日軍行軍、繳獲武器、拷問虐殺戰俘、慶祝的情景，照片上還留有「木蘭方面的俘虜者」等標記。木蘭縣文體廣電和旅遊局局長郭勝利表示，下一步團隊將考證該相冊的形成時間、拍攝地點及具體人物，將考古調查發掘與歷史文獻、口述史料整理相結合，對這段歷史進行系統梳理，以還原真相。