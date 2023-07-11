傳女子遭前男友斬死　死者父否認二人為情侶

湖北省荊門市傳有男子欲開車撞前女友不果，竟用刀將她斬死。事件在網上引起關注，惟死者父母表示，兇手並非女兒前男友。案發地點京山市石龍派出所工作人員表示，不方便透露此事。

周日（9日）內媒接獲爆料稱，疑兇趙某是山西人，與被害人李某某是同學，均為研究生，兩人曾談過一段時間戀愛，但後來李某某提出分手，卻遭拒絕。隨後，趙某在租車開往李某某居住的義和村，要求她退還戀愛期間諸多費用。直到上周日（2日）早上，趙某等到李某某欲開車撞她，李某某避開並摔倒在地上，趙某便從車上拿了一把刀將她捉到公廁內斬死。事發當日傍晚，警員、村民將趙某逮獲。

死者父親周日證實女兒被殺，但指趙某並非其前男友。李先生又澄清，女兒只是剛大學畢業，準備考研究生。李先生稱，趙某多次糾纏威脅其女兒。6月9日，趙某的父親曾在山西報警，並提醒李先生稱，他兒子「要過來把你們全家都殺」。同月19日，李某某返回老家，之後多次報警，但派出所只叫李某某的祖父把門關緊，不要隨便開門。李先生稱女兒周日已下葬，但目前仍未收到女兒的死亡鑑定報告，事後政府出了16.7萬元人民幣（約18.3萬港元）的喪葬費，但趙某家屬未聯絡過他。