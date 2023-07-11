國航上海飛北京班機遇嚴重顛簸　2人拋機頂受傷

中國地質大學副教授邢立達周一（10日）爆料，乘搭由上海虹橋機場飛往北京首都機場的中國國際航空CA1524航班時，在空中經歷嚴重顛簸，有空姐和乘客被拋到飛機頂部，手部受傷流血。國航周二（11日）回應稱，航班在飛行過程中突遇晴空顛簸，一名旅客和乘務員受傷，降落後由專人陪同送院治療，並向他們表示關懷和慰問。

該班由空中巴士A330執飛的航班自周一下午3時24分從上海起飛，比原定時間延遲抵達北京，到達時間為下午5時18分。多名網民事後在社交平台發文稱，該航班在空中遭遇了嚴重顛簸。邢立達表示，顛簸結束後，乘客都坐在座椅上，飛機最終延遲時間不長，但受傷乘客及空姐暫時留在機艙內，其他乘客正常下機。

邢立達憶述事發一刻時仍感到心有餘悸，當時自己綁好安全帶，在座位上觀看電影，並未受傷。飛機共發生兩次顛簸，第一次顛簸在一、兩秒內發生，不少乘客離座去廁所，機艙服務員通知大家坐好和扣緊安全帶。數秒後發生第二次顛簸，邢立達直言感覺比較嚴重，顛簸持續幾秒。當時有一名乘客蹲在地上，一名空姐用手抱着對方，兩人均被拋上機頂，撞碎安全指示燈，機上一名女護士乘客為他們止血。