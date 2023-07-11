耶倫：美對華措施出於國安考慮　不代表經濟競爭

美媒周一（10日）刊出美國財長耶倫上周訪華期間的訪談，她指出今次行程是為中美打下基礎，雙方有必要開放、坦誠地討論分歧，讓兩國關係隨時間推移開始改善。她重申，美國政策的基本因素是國家安全，美方採取的對華行動是出於國家安全考量，若中方憂慮措施影響超出國安範圍，美方會聆聽相關疑慮。

耶倫形容訪華行程具建設性和有幫助，中美民間和官方在過去數年很少溝通，令兩國疏遠和產生誤解，要穩定關係就需為中美打下基礎及例行溝通，以改善情況。她指美國採取行動保護國家安全，不代表在經濟上與中國競爭，同時承認中方見到美方一系列行動時，擔憂會累積到超出國家安全範圍，變成經濟競爭。她的責任是向北京解釋，華府的行動是透明，動機和目的都是國家安全。

耶倫稱，中美坦誠闡述各自的疑慮並初步解決了這些問題，提出了進一步深入討論相關事宜。她重申，美方期望中美在不同層級有更頻繁的溝通探討分歧。中國外交部發言人汪文斌周二（11日）在例行記者會指中美就各層級對話與交往保持溝通，未正面回應美國總統氣候問題特使克里將訪華的消息。