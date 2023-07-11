拜登視中美高層對話為關係壓艙石　推動聯繫緩解危機

美國傳媒周一（10日）報道，美國總統拜登的高級幕僚今夏以來先後到北京，試圖游說中國官員，包括中國領導人為中美關係建立新基礎，而拜登視中美高層級對話可成為兩國關係的壓艙石，認為有必要推動中美高層官員之間的聯繫，從而緩解危機。

美國總統拜登向美媒表示，相信有方法與中方解決和建構對雙方有利的工作關係。拜登透露過往與中國領導人通電話時，對方曾問為何美國加強在區內的軍事同盟，他回應指美國這樣做不是要圍堵中國，而是維持印度洋和南海穩定，鞏固使用國際水域和空域的慣例。

報道指，中國原本想美國先派經濟相關的內閣官員訪華，但華府堅持要讓國務卿布林肯先行訪華。中國官員對布林肯有保留，他在北京期間，中方避免在任何重大問題作出承諾，包括限制製造類鴉片藥物芬太尼原料出口等議題。他與中國領導人會面時，對方亦不認同需在台灣問題和中國在亞太地區的軍事活動設定框架。對比布林肯，美媒認為美國財長耶倫上周訪京時得到更熱情的招待，美國財政部官員指此行讓美方與中國的新經濟團隊建立關係，為中美關係打下基礎，耶倫更好地了解中國的經濟政策團隊架構，以及其對中國經濟的看法，她希望兩國有更多不同層級對話來避免誤解。