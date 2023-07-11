駁斥促台研發傳聞　美強調已簽禁止生物武器公約

兩岸局勢緊張之際，傳出台灣國防部預防醫學研究所按美國要求，研發生物武器的消息，台灣多個部門已相繼否認報道。美國在台協會（AIT）周一（10日）表示，美國是首批簽署《禁止生物武器公約》的國家，該公約明令不得發展生物武器，亦不得協助或鼓勵任何組織製造和取得生物武器。

AIT發言人向台媒表示，美國於1972年簽署上述公約，並於1975年生效，不得開發、生產、儲存或以其他方式獲取或保留生物武器，包括類型與數量不適用於和平用途的生物製劑或毒素，以及旨在將生物製劑或毒素用於敵對目的的武器、設備或運載工具。發言人指出，在美國國務院網站上可查閱到該公約所列的各種詳細限制，強調這是美國的政策。

台灣外交部亦駁斥報道內容，批評是散播虛假消息，意圖破壞民眾對政府及台美夥伴關係的信心，居心叵測。台總統府發言人林聿禪強調，基於國際公約與人道精神，台方從來不會也沒有任何研製生物武器的計劃，批評相關報道在未經查證下捏造不實，不僅羞辱台軍，挑動兩岸矛盾，更衝擊台灣與盟友關係及國際形象，對此強烈譴責。