漢光演習月底開展　桃園機場舉行反空降作戰

台軍今年最重要的漢光39號實兵操演，將於本月24日至28日開展，其中在本月26日在桃園機場舉行反空降作戰操演。台灣國防部周二（11日）表示，演習依敵犯台威脅，發布狀況及設置假想敵，實施對抗演練。為配合實兵操演，台灣各地將順序實施疏散和進入防空避難設施的演練，建立全民防空意識。

台國防部指出，是次演習將誘導三軍部隊對抗演練，並以軍隊整合全民總力，遂行作戰計劃演練為主軸。對於演習規劃與重點，該部門表示，依想定設計與防衞作戰進程，規劃戰略執行單位，演練課目與驗證重點，達成訓練目標；其中戰力保存、防空、電子、網絡與認知作戰等貫穿全程。針對驗證台東豐年機場民用轉戰備能力，周二清晨已有C130H運輸機降落起飛、兩架F16V戰機低空衝場，順利完成演習前演練。

關於民眾避難演習部分，台國防部全動處處長朱森村表示，各地區於演習當日下午1時30分到2時，將實施警報發放、疏散避難及交通管制等實作演練，其後再於警報解除後的2時至2時30分，實施災民收容救護站開設及災害救援演練。朱森村提醒，演習期間各團體及民眾都應配合，否則各地政府有權引用《民防法》裁處3萬元至15萬元（約7,500至3.8萬港元）罰鍰。