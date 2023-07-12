桃園機場進行漢光演習預演　模擬解放軍空降

台灣漢光演習今年首度在桃園國際機場進行「反空機降操演」，並於周三（12日）舉行首次預演，模擬解放軍空降機場。是次預演取消了空中兵力項目，只演練地面攻防科目，因此未影響航班升降。台媒同日報道稱，台軍周一（10日）在新北市八里挖子尾海灘演習，一名身穿比堅尼的女子在沙灘上曬日光浴，旁邊有坦克經過。該女子強調無人驅趕，亦未被嚇到。

台軍預演於周三上午在桃機東北角貨機坪舉行，由陸軍航特部和特戰部隊擔任攻擊軍，與守軍實施模擬對抗。演習模擬敵軍在地面發起攻擊，並逐一攻佔機場重要設施，防守方則全力反擊，編隊前進逐一奪回遭佔領的據點，掃蕩敵軍殘餘兵力，成功完成機場反空機降任務，歷時30分鐘。

另外，台灣國防部周三召開記者會回應，台灣自行研發的萬劍機場聯合遙攻武器（簡稱萬劍彈）的相關疑慮。由於萬劍彈具備集束彈和巡弋導彈的特性，外界擔心其適法性；台國防部法律司人權保障處長吳逸聖少將指出，《集束彈藥公約》只約束締約方，因此對台灣並無約束性，且「武裝衝突法」並無明文規範集束彈藥武器，因此針對軍事目標使用萬劍彈符合武裝衝突法的作戰方法。