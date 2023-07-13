攝影家入圍展出照片疑失焦惹議　主辦方稱是創作自由

安徽省淮北市攝影家協會日前在微信公眾眾發文稱，該會顧問張秉政多幅攝影作品入選浙江省杭州「運河中國」大展，惟張的照片疑似失焦、晃動和曝光過度，不少網民紛紛質疑評選標準。張周一（10日）表示，他用這種拍照方法是為表現運河流動。展覽主辦單位工作人員則強調，「藝術的東西，個人有個人的理解」。

今年1月31日，中國攝影家協會發布「運河中國」影像大展及文獻徵集啟事。中國攝影出版社5月4日公布收到近1.2萬件來稿，最終300多幅入選展出攝影作品，包括張以《運河魅影》為題的一系列6幅作品。上述照片雖然依稀可見運河的場景，但除了花、橋、人物等元素，其餘細節幾乎無法辨認。他指出，其作品只是展覽的很小一部分，主要想把運河文化傳播出去。中國攝影家協會工作人員周二（11日）強調：「慢慢理解吧，這都是個人創作的自由。」

張秉政曾任淮北師範大學前學報主編兼院新聞傳播研究所所長、教授，中國高教攝影專業委員會理事、中國攝影家協會會員、淮北市攝影家協會顧問。他長期關注隋唐大運河歷史文化，曾出版《運河·中國》等學術作品。