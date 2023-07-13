幼稚園餵安眠藥案 園長老師等9人不被起訴

台灣新北市板橋區一間私立連鎖幼兒園早前爆出餵食幼兒安眠藥，引發社會譁然。38名幼童家長提告，指教師有不當管教或餵食含苯巴比妥成分藥物，全案依傷害、妨害未成年人身分健全發育等罪偵辦，新北地檢署周三（12日）偵結，因無積極證據，園長和8名教師不被起訴。

案情指，家長稱幼童反映喝了彩虹藥水頭暈、想睡。但檢方後續詢問幼童，其陳述多與家長所說有出入；幼童尿檢、血檢初驗結果顯示為陰性、或低於參考值，調查局鑑驗的36份毛髮檢體報告也顯示均未檢出，因此無法證明幼童有服用含巴比妥類藥物。

檢方認為，幼童情緒判斷和表達能力仍在初步發展階段，容易受先天和後天影響，加上頭髮檢體也未驗出管制藥物殘留，無法以幼童情緒不穩定或片面之詞，就認定園方有餵食不明藥物，因此不起訴處分，廢止該園設立許可的行政處分及6萬元新台幣（約1.5萬港元）罰鍰部分將撤銷。

餵藥案5月中旬爆發後，民進黨包括總統參選人賴清德、行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、中央及地方民代、網軍側翼及名嘴，強力抨擊新北市府及市長侯友宜，甚至以「餵毒」形容，而後汐止某幼兒園也被指涉餵藥。

此事重創新北市府及侯友宜的聲望。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室要求，造謠的賴清德須在24小時內，向社會大眾、家長、新北市府、侯友宜道歉，競辦將撤回先前對賴提的加重誹謗等告訴，否則賴就是「死皮賴臉、醫德淪喪、信賴變誣賴、清德變缺德」。