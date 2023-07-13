內地公布生成式人工智能服務管理暫行辦法　下月中實施

國家網信辦近日聯合國家發展改革委、教育部、科技部、工業和信息化部、公安部、廣電總局，公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，將由下月15日起施行。內媒周四（13日）引述國家網信辦負責人指，出台該辦法旨在促進生成式人工智能健康發展和規範應用，維護國家安全和社會公共利益，保護公民、法人和其他組織權益。

該辦法提出，國家堅持發展和安全並重、促進創新和依法治理相結合的原則，採取有效措施鼓勵生成式人工智能創新發展，對生成式人工智能服務實行包容審慎和分類分級監管，明確了提供和使用生成式人工智能服務總體要求。總則中提到，不得生成煽動顛覆國家政權、宣揚恐怖主義、民族仇恨、暴力、淫穢色情等的內容。

辦法提出促進生成式人工智能技術發展的具體措施，明確了訓練數據處理活動和數據標註等要求，並規定生成式人工智能服務規範，要求服務提供者採取有效措施防範未成年用戶過度依賴或沉迷相關服務，按照《互聯網信息服務深度合成管理規定》標識圖片、影片等生成內容，發現違法內容應及時採取處置措施等。該辦法也規定安全評估、算法備案、投訴舉報等制度，明確法律責任。