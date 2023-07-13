內地上半年1.76萬個水利項目開工　重大工程數破紀錄

國家水利部副部長王道席周三（12日）表示，今年上半年，新開工水利基礎設施項目數量達到1.76萬個，其中24項為重大水利工程，數量為歷史同期最多。

水利部在記者會介紹今年上半年水利基礎設施建設進展和成效，王道席指今年以來，水利基礎設施建設規模和進度較去年同期為佳，內地新開工水利項目較去年同期多3,707個 ，投資規模7,208億元（人民幣，下同，約7,968億港元），較去年同期多1,113億元（約1,230億港元）。其中，投資規模超過1億元（約1.1億港元）的項目有1,095個。

落實水利建設投資也多於往年同期。內地上半年落實水利建設投資7,832億元（約8,658億港元），較去年同期多4.7%。22個省份落實投資超過100億元（約110億港元），其中浙江、安徽、湖北、廣東、四川、江西、雲南、江蘇超過400億元（約440億港元）。內地上半年完成水利建設投資5,254億元（約5,808億港元），同比增加18.1%，其中廣東、河北、雲南、浙江、山東完成投資超過300億元（約330億港元）。同期水利項目施工吸納就業逾138萬人、發放工資逾213億元（約235億港元）。