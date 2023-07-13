美國海軍報告　解放軍造艦能力是美軍232倍

美國傳媒周二（11日）報道，網上近日流傳一張聲稱是美國海軍比較中美建造艦隻和整體海軍規模的簡報，顯示中國海軍的造艦能力是美國的232倍。美國海軍證實，簡報由海軍情報辦公室從多則公共資訊整合，作為戰略競爭總體簡報的一部分，提供了中國造船能力的背景和趨勢。

簡報列出中美海軍的軍力比較，顯示中國造船廠的產能是2,325萬噸，美國的不足10萬噸，中國是美國的232倍。海軍總噸位方面，2020年中國海軍總噸位在250萬噸左右，美國海軍是約550萬噸，預計到2040年，中國海軍總噸位接近500萬噸，追貼美國海軍到時的接近600萬噸。此外，中國海軍於2020年擁有355艘戰力艦，美國海軍有296艘，估計差距到2035年將顯著擴大，中國海軍有475艘戰力艦，美國只有305至317艘。

中國的海軍生產佔全國造船總收入百分比是70%，美國則是95%。報道指，美國的造船能力在冷戰結束前已經下降，並在冷戰結束後進一步萎縮，現在處於一個特別低的水平。就艦隻數量而言，中國海軍已是全球規模最大的海軍，而且穩定地取得一系列更現代化和有能力的艦隻，包括不斷壯大的航母艦隊。