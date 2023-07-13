原銀監會副主席蔡鄂生認受賄　法庭擇期宣判

原銀監會黨委委員、副主席蔡鄂生受賄、利用影響力受賄、濫用職權一案，周四（13日）由江蘇省鎮江市中級人民法院一審公開開庭審理。蔡鄂生涉直接或通過他人非法收受財物，共計折合5.19億餘元人民幣（人民幣，下同，約5.7億港元），他當庭表示認罪悔罪，法庭宣布休庭，擇期宣判。

鎮江市人民檢察院指控，蔡鄂生在2006年至2021年，利用擔任原銀監會黨委委員、副主席等職務上的便利及職權或地位形成的便利條件，為相關單位和個人在融資貸款、業務承攬、職務提任等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合4.09億餘元（約4.5億港元）。他2018年至2021年通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位和個人在股權轉讓、融資貸款、工作調整等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合1.1億餘元（約1.2億港元）。

此外，蔡鄂生2010年至2013年在擔任原銀監會黨委委員、副主席期間，違反法律法規和相關規定，在履行監管職責過程中徇私舞弊，濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重。檢察機關因此提請以受賄罪、利用影響力受賄罪、濫用職權罪追究其刑事責任。