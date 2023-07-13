陝西遇強對流天氣　短時間暴雨今年最強

內地近日有多地下暴雨，引發洪水、泥石流等地質災害，湖北五峰日前發生的山泥傾瀉，再多3人死亡。水利部發布汛情通報，周三（12日）晚針對甘肅、青海省啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應。陝西省同日出現今年來短時暴雨強度最大、影響範圍最廣的一次強對流天氣過程。

陝西省氣象災害應急指揮部辦公室周四（13日）發布《氣象信息快報》，指關中、陝南出現區域性暴雨、大暴雨及特大暴雨天氣，8站錄得特大暴雨，最大小時雨量達81.1毫米。該省周四仍有降雨，陝南南部局部地區有短時強降水和6級以上短時大風。水利部預計，甘肅、青海部分地區周三至周五（14日）將有一次較強降雨過程，甘肅境內嘉陵江、黃河上游及支流大通河、黑河等河流將出現漲水過程，暴雨區內部分中小河流可能發生超警以上洪水。

中央氣象台周四早上繼續發布高溫黃色預警，預計當日日間河南、安徽、江蘇、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川、重慶、貴州、廣西、廣東、海南、新疆等地有35至36℃高溫天氣，其中湖北、湖南、江西、浙江、上海、福建、重慶、新疆等部分地區最高氣溫37至39℃，局部地區可達40℃以上。