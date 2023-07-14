德國通過首份對華戰略文件　不尋求脫鈎但冀減少依賴

德國政府內閣周四（13日）通過該國首份對華戰略文件，其重點在於減少在原材料供應、關鍵基礎設施對中國的依賴，亦在網絡安全、反間諜和打擊虛假訊息等領域提出措施。

德國總理紹肖爾茨表示，德國政府的目標不是與中國脫鈎，但德國的戰略「在技術方面對中國採取了更加自信的立場」。戰略文件承認，德國倚賴中國供應在製造晶片方面至關重要的各種金屬和稀土，因此建議支持德國的合作夥伴開採原材料，以實現進口多元化；而德國政府將檢視出口管制清單，以確保德國商品，不會被中國用於侵犯人權或重整軍備。

戰略文件將電訊基礎設施列為國家安全的關鍵基礎設施，將會根據關鍵程度逐個部門進行評估；在技術主權方面，文件則表明希望不要依賴「基本價值觀不同的第三國的技術」。就網絡安全與應對間諜活動，德國戰略文件警告「中國網絡行為者從事經濟和學術間諜活動，試圖獲取德國公司的貿易和研究機密」，因此德國會將為「歐盟網絡外交工具箱」這個針對惡意網絡活的歐盟外交對策作出貢獻，並與志同道合的夥伴合作，建立評估訊息技術安全的國際認證制度。

戰略文件引用了一項向德國議會和聯邦政府引入利益代表遊說登記的法案，旨在提高遊說工作的透明度，以打擊虛假訊息。在防止干預方面，戰略要求德國學校、大學、教師和研究人員，對孔子學院的透明度保持警惕，另外亦希望確保德國的主權，不會受到「針對中國公民的跨國鎮壓行為」的侵犯。

文件亦指出，中國正試圖改變基於規則的國際秩序，對全球安全產生了影響，德國因此將繼續加強在印太地區的軍事存在以及與夥伴的合作。文件也重申堅持一個中國政策，但亦表示支持台灣參與國際組織，又警告只有通過和平方式並在雙方同意的情況下，才能夠改變台海現狀。