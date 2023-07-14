高嘉瑜遭前男友施暴案二審　駁回上訴

台灣民進黨台北市立委高嘉瑜被前男友林秉樞在酒店施暴案件，新北市地方法院去年9月一審判林2年10月有期徒刑，其中因犯傷害罪判刑8月不得易科罰金（以罰款代服刑）。林其後上訴，台灣高等法院周四（13日）二審駁回上訴，維持一審裁決。

案情指，高前年11月與林入住新北市一間酒店時，被對方發現她與前男友互傳手機短訊。林當場拳腳相向，導致高身體多處瘀傷。同月，林在母親靈堂上逼高下跪磕頭道歉，又以不雅照和錄音恐嚇。其後媒體報道林對高施暴後，檢警發動搜查，將林羈押。

一審期間，新北地方法院依偽造文書、妨害秘密、妨害自由的私行拘禁與強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等罪對林判刑。審件上訴，高等法院周四駁回，其中傷害罪仍可再上訴，其餘8罪確定，應執行刑期為2年2月，得易科罰金78萬元新台幣（約20萬港元）。高周四表示，判刑遠遠無法彌補受害者遭遇的傷害，會站出來是替其他不敢發聲的女性受害者堅持下去。林得知判決後，則透過律師再次對浪費社會及司法資源，以及對於被害人的傷害致歉。