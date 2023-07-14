台泰警方攜手破運毒案　拘一對男女繳毒數十公斤

台灣內政部警政署刑事局周四（13日）宣布與泰國皇家警察總署攜手緝獲跨境運毒，分別在泰國曼谷和台灣台中市查獲55歲陳男和30歲陳女。警方同時查獲俗稱K仔的氯胺酮、海洛英、俗稱冰毒的安非他命等毒品。

台刑事局稱，被捕男女為離婚夫婦，台泰兩地警方透過交換情報得悉，兩人去年10月 一同入境泰國與毒梟接觸，商討運輸毒品事宜，陳男為避警方查緝，同月底先自行回台。陳女則留在泰國負責運輸毒品工作。去年11月，她將20公斤K仔分裝藏在香燭禮盒包裹內，並透過泰國貨運公司寄送回台灣。泰國警方接報前往貨運公司將部分毒品攔下，並趁陳女現身領取包裹時將其當場逮捕。警方之後在陳女租住的公寓中再查獲分裝完成的餘下K仔。泰國法院後依毒品罪將陳女判處5年有期徒刑併科罰金65萬元泰銖（約14.7萬港元）。

其後台灣警方經數月跟監搜證，今年3月在台中將陳男逮捕，並查扣防暴槍2把、子彈20顆、現金30萬元新台幣（約7.7萬港元）、海洛英3包重13公斤、安非他命（俗稱冰毒）2包重6公斤、毒品混合咖啡包15包，全案依毒品、走私、槍炮移送台中地檢署偵查並起訴。