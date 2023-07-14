王毅晤拉夫羅夫　中俄堅定支持彼此維護正當利益

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周四（13日）在印尼雅加達，應約與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤。王毅強調，面對百年變局，中俄堅定支持彼此維護正當利益，堅持走和睦相處、合作共贏發展道路，共同推進世界多極化和國際關係民主化。雙方還就加強在上海合作組織、金磚國家等多邊框架下的協調合作交換看法。

王毅表示，中俄都是東盟對話夥伴，加強同東盟國家的合作有利於凝聚區域發展共識，推動多邊主義進程，促進地區繁榮穩定。中方願與俄方一道，支持東盟中心地位，警惕外部勢力干擾，支持印尼和東盟各國把握東亞合作正確方向，維護本地區得來不易的和平穩定局面。據俄媒報道，王毅在會上提到，中方對兩國關係發展的態勢感到滿意，對兩國關係的光明前景深信不疑。他預計兩國下半年將開展一系列重要的高層交流，兩國要做好協調、加強雙邊和多邊合作。

拉夫羅夫則指出，俄中保持高層交往，為兩國關係注入強勁動力。俄方願與中方一道，進一步加強戰略協作，深化各領域合作，推動世界多極化進程，反對一切強權霸權，並共同支持東盟中心地位。俄羅斯外交部新聞稿指，兩人圍繞烏克蘭危機的當前局勢交換意見，並關注國際社會在啟動烏克蘭問題和平談判進程方面努力的評價。