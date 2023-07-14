女子28年前遭拐賣後父母雙亡　求判人販子死刑

貴州省女子楊妞花28年前遭拐賣，前年她成功尋親，惜其父母已身亡，只有姊姊仍在世。當年拐賣楊女的女人販子余華英涉嫌在3年半內作案8宗拐賣11人，案件周五（14日）在貴陽市中級人民法院開庭審理，檢方依拐賣兒童罪對余女追究刑責，並提出死刑的量刑建議；余女則否認控罪，案件擇期宣判。

楊女周五上午在姊姊陪同下參加庭審。再見到當年拆散她們家庭的余女，楊女直言恨之入骨。余女庭上表示，可就當年對楊女做過的事及帶來的傷害道歉，但楊女反問對方「可以把我父母還給我嗎」。余女提到自己首次作案是販賣私生子，楊女卻指對方說到自己孩子的時候哭了，但談到其他孩子都是輕描淡寫，認為其態度不好。楊女另對余女提出880萬元人民幣（約977萬港元）民事賠償訴訟，但強調知道對方賠不起，可以一分錢都不要，「拿命來抵就可以」。

1990年出生的楊女5歲時被拐賣至河北邯鄲，給一戶聾啞人家當女兒。楊女2012年踏上尋親之路，2021年在影片平台發布的尋親影片被家人看到，之後通過DNA比對找到胞姊，卻得悉父母在她被拐後不足3年先後離世。貴陽市公安局南明分局去年對楊女被拐賣一事立案調查，24天後余女在重慶落網。