行政院通過「性平三法」修正案　重罰權勢性騷擾

台灣MeToo運動引起當地政府重視，行政院會周四（13日）通過「性平三法」修法草案，包括性騷擾防治法、性別平等教育法及性別平等工作法。當中提出將性騷擾申訴期限延長，分層級重罰權勢性騷擾者，並禁止師生戀等。

性騷擾防治法修訂草案方面，考慮到性騷擾通常發生在一瞬間，被害人往往來不及反應及保存證據，因此將申訴期限延長為2至3年，建立可信賴的申訴調查程序，提升民眾的求助意願。關於權勢性騷擾，草案將其與一般性騷擾案劃分，行政處罰調高一般性騷擾行為罰鍰上限至20萬元（新台幣，下同，約5萬港元），也新增權勢性騷擾罰鍰為6萬至60萬元（約1.5萬至15萬港元），僱主則可開罰1萬至100萬元（約2,500至25萬港元）；刑事部分則加重性騷擾罪刑罰，利用權勢犯性騷擾罪將加重其刑至最重達3年監禁。

至於性別平等教育法修訂草案，則明確教職員不得與學生發展「有違專業倫理之關係」，從防治準則提高至法律層級，並將軍警院校和少年矯正學校納入適用範圍。草案又針對學校的性別平等委員會處理個案時的調查小組成員作出規範，強化主管機關對學校提供諮詢輔導與適法監督。