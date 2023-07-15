天價停車費風波　多名官員遭免職問責

南寧的停車位已作整改。

廣西南寧市青秀區人民法院5月8日與在當地營運數萬個停車位的慧泊停車場服務有限公司簽訂《合作備忘錄》，加強追討欠繳停車費，引起外界對當地多年來天價停車費的關注。市紀委監委近日對有關問題調查核實，周五（14日）通報多名涉事官員被免職。

通報指，當地發生道路收費問題，暴露出單位和領導層漠視群眾利益，導致長期未能有效解決其訴求。市紀委監委針對調查發現的問題，責成青秀區人民法院、南寧市中級人民法院等相關責任單位，向南寧市委作出深刻檢查並切實整改，對負有責任的領導幹部依法處理，青秀區人民法院黨組副書記兼副院長趙會數名領導層，分別受到免職、黨內警告等處分。

青秀區人民法院黨組副書記、副院長趙會，青秀區人民法院黨組成員、執行局局長梁芳燕，南寧市市政和園林管理局黨組成員、副局長劉玄，以及慧泊公司黨支部書記、董事長郭智華，均被免去現職，進行組織調整，並各自受到警告等處分。南寧公交集團黨委委員、副總經理賴洪，南寧公交集團黨委委員、副總經理費劍川，慧泊公司副總經理陳慶樓等人涉嫌嚴重違紀違法，則被立案審查調查。