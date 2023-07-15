王毅促美國等勿派先進艦機　到南海耀武揚威

中國中央外辦主任王毅周五（14日）在印尼雅加達出席東亞合作系列外長會，就南海問題闡明中方原則立場，駁斥了個別國家提及南海仲裁和所謂航行自由。

王毅表示，南海是目前世界上航行最安全、最自由的海域之一，沒有任何一艘商船抱怨在航經該海域時遇到干擾阻礙，個別國家沒有必要再作無謂的擔憂，中國跟南海沿岸國一道，遵守包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，但中方不接受以航行自由為名，行航行霸權之實。

王毅指，中方一貫主張由直接當事國通過友好協商和平解決爭議，這一原則也寫入了《南海各方行為宣言》。王毅希望域外國家尊重中國和東盟作出的努力，為維護地區穩定發揮積極作用。他稱，不要再派那麽多先進艦機來這里耀武揚威，不要挑動和利用地區國家之間的分歧來達到自己的地緣政治私利，不要根本不了解實際情況就在這里指手畫腳。

王毅強調，南海仲裁案明顯是一場政治操弄，悖離了《聯合國海洋法公約》締約原意，在事實認定和法律適用等方面都存在明顯失當，受到國際法專家普遍質疑。中方從一開始就沒有參與，也不可能接受。他奉勸個別國家不要再開歷史倒車，不要再炒作早已過時的老戲碼。