漢光39號反登陸排軍布陣圖曝光　模擬八里海灘抗敵

台軍漢光39號演習實兵操演將於本月24日至28日舉行，其中「聯合國土防衞作戰項目」將於27日在淡水河口、八里海灘、台北港等一帶進行反登陸實兵演練。台軍在演習前夕搭建好各項阻絕設施，周四（13日）在八里海灘一帶進行預演，驗證各項戰術、設施完備與否，各部隊的行進畫面和設施布陣圖也曝光。

台軍安排由AAV7兩棲突擊車及海軍陸戰隊官兵扮演紅軍，模擬對岸派出兩棲突擊兵力實際登陸八里海岸，欲斬首直取台北市。同時模擬紅軍直升機欲機降支援奪取海灘西面的十三行公園高地，由代表台軍的藍軍從側後方夾擊，台軍部隊接獲敵情報後旋即於海岸排兵布陣，透過各設施、兵力層層阻絕紅軍。

台陸軍第六軍團部署重兵於內陸地區，提供遠程打擊火力及兵力支援，海岸設置消波塊、鋼刺蝟及戰防壕等設施作為「第一波」防線，限制行動路線；「第二波」防線為縱火區、廢電杆、廢汽車與沙包等阻絕設施，拖慢行進速度；「第三波」由鐵絲網與詭雷組成。台軍部署M60A3戰車、雲豹八輪甲車、拖式導彈車及防空武器，對進犯的空、地面部隊進行打擊。