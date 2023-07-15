疑違規土葬　黔西老人屍體半夜被刨墳火化

貴州省畢節市黔西縣一名女子周五（14日）在網上聲稱，她的已過世爺爺在中坪鎮涼風村的墳墓半夜被挖墳偷屍，棺材蓋掀開，不知屍體在哪。內媒向警方查詢後，警方指是因為家屬未按要求火化死者遺體，多次溝通無果，所以相關部門才刨開墳墓火化屍體。這是今年內地第2宗強制火化事件，再次引起社會對地方政府一刀切火葬政策的關注。

女事主指，爺爺90多歲老人，剛下葬不久，半夜三更有人來偷屍，把爺爺的棺材抬開並偷走屍體。她稱，喪事期間沒人通知要火化，文書也沒下來，喪事完了，埋了好幾天了，村裏偷偷大半夜帶人來偷老人的墳。

派出所的民警表示，因為當地正進行殯葬改革，不允許棺葬，人死後要火化。該戶人家在老人死後沒有按要求火化，所以相關部門刨開墳墓，火化屍體。民警強調，是當地政府和殯改部門多次與死者家人溝通未果，殯葬改革局和工作人員才這般行事，直指：「之前村裏和政府已經跟她（女事主）打過招呼了，她拒絕溝通。在辦喪事期間就給她做工作，後來發現沒有火化。」中坪村政府則指，目前暫不清楚此事，正了解情況。

有律師指出，《貴州省殯葬管理條例（2021修正）》第22條規定，將應當火化的遺體土葬或者將骨灰裝棺埋葬的，或者在公墓和農村公益性墓地以外的其他地方埋葬遺體、建造墳墓的，由民政部門責令當事人限期改正；逾期不改正的，依法強制執行。按照上述規定，若出現違法安葬行為，應由民政部門責令當事人限期改正，而不應未通知家屬就刨墳取屍。即使家屬涉嫌違法，相關部門也無權在不經家屬同意下擅自刨開棺木取走屍體，此行為違反社會公序良俗，傷害死者家屬感情，也令社會大眾難以接受，若情節嚴重甚至可能構成「侮辱屍體罪」。