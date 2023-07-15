王毅訪印尼晤博雷利　促警惕經濟問題政治化

中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周五（14日）在印尼雅加達會面，王毅指中歐應共同抵制單邊霸凌，當前尤其要警惕把經濟問題政治化、工具化，使「去風險」變成「脫鈎斷鍊」的代名詞。雙方還討論烏克蘭問題，中方支持建立均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，繼續致力於勸和促談，為政治解決危機發揮建設性作用。

王毅表示，中歐之間沒有根本利害衝突，雙方加強溝通、增進信任、深化合作符合共同利益。歐方應進一步明確雙方戰略夥伴關係定位，推動中歐關係在現有基礎上向前走，不能搖擺不定，更不能鼓勵開倒車的言行。他強調，中國致力於建設更高水平開放型經濟新體制，將繼續向世界分享超大規模市場機遇。中方支持歐盟堅持戰略自主，作出獨立判斷，願同歐方優勢互補、形成合力，對接彼此提出的全球倡議。

博雷利表示，中國首先是歐盟的重要夥伴，這一定位十分清晰，也十分確定。歐盟堅定奉行一個中國政策，其核心內涵是世界上只有一個中國，台灣不是一個國家，歐盟從來不支持「台獨」。歐盟願同中國保持強有力的接觸，發展建設性、穩定和長遠的關係。歐方願探討加強雙方的政策對接，推動務實合作取得更多成果，歐中脫鈎不現實，也不可能，「去風險」絕非針對中國，歐盟從無意阻礙中國的發展。