國民黨整合難　侯友宜促郭台銘韓國瑜顧「大我」

盛傳台灣鴻海集團始創人郭台銘有意獨立參選台灣總統，面對黨內整合困境的國民黨總統候選人侯友宜周五（14日）向郭台銘和前高雄市市長韓國瑜喊話，稱相信二人會以大我精神向前走。

侯友宜今年5月接受國民黨征召參選總統後，民調不升反降，國民黨勢力難以整合，黨內出現「侯下韓上」、「侯下郭上」的聲音。侯友宜向台媒指，自己跟韓國瑜是認識許久的朋友，打選戰需要更多朋友幫忙，相信韓國瑜和郭台銘為了台灣能夠和平、繁榮、安定的共同信念，會以大我的精神向前。侯友宜說，非常有誠意跟韓國瑜請益，呼籲外界不要見縫插針。

同日，郭台銘到高雄出席活動，許多民眾高喊「選總統」，他稱關心公眾事務人人有責，他有理想、抱負、論述，不管將來扮演什麽角色，他會匯整民眾意見，適當時機發表相關政策。他認為和平是提供經濟發展基本條件，台灣政府要有能力制訂全球經貿戰略新布局，讓台灣在全球佔有關鍵位置，運用人工智能創造機會。他又批評民進黨執政把台灣變火藥庫，讓台海兵兇戰危，台灣要以經濟和科技作後盾，成為全球經貿樞紐，這才是台灣經濟及安全最大保障。被問到若台海打仗，會否搭專機先走，郭台銘說自己在美國住過11年，始終只有一本「中華民國」護照，台灣應避戰，但不畏戰。若真打仗，他的私人專機就改成軍用，給前線送物資當運輸機，而他生死都會在台灣。