華科學家創製全波段相位匹配晶體　全球首例

中國科學院周五（14日）宣布，新疆理化技術研究所成功創製新型非線性光學晶體「全波段相位匹配晶體」，成為目前全球首個實現全波段雙折射相位匹配的紫外或深紫外倍頻晶體材料，將滿足半導體晶圓檢測等領域的重大需求，有望成為應用於大科學裝置的新晶體材料。有關研究已在國際學術期刊《自然·光子學》發表。

研究團隊成功創製出全波段相位匹配晶體，是基於應用廣泛的雙折射相位匹配技術，能實現對晶體材料透過範圍內任意波長的相位匹配。研究揭示全波段相位匹配晶體的物理機制，並以此為指導獲得非線性光學晶體，同時基於晶體器件實現193.2至266納米紫外或深紫外激光輸出，驗證它的全波段相位匹配特性。

論文第一作者米日丁·穆太力普稱，研究結果表明全波段相位匹配晶體寬的相位匹配波長範圍，使非線性光學晶體透光範圍得到充分應用，可實現1,064納米激光器2、3、4、5倍頻高效及大能量輸出，有望滿足半導體晶圓檢測等領域的重大需求。此外，該晶體具易生長、低成本、高效率及抗激光損傷等優勢，或能成為大科學裝置的新晶體材料。