CPTPP成員國將討論新申請　台冀不受大陸威脅

中國大陸和台灣都爭取加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP），成員國周日（16日）在新西蘭召開部長級會議，料將處理英國入會案後續程序，以及討論兩岸等6個國家和地區入會申請原則。台行政院政務委員鄧振中表示，期待CPTPP處理時能維持高標準。

鄧振中上周六（15日）晚接受台媒訪問時表示，雖然掌握到CPTPP會針對新申請國家和地區討論，但不一定觸及台灣，比較可能對大陸、台灣、厄瓜多爾、哥斯達黎加、烏拉圭、烏克蘭作原則性討論，例如是否依照申請順序啟動相關工作。他指出，兩岸的入會案全球矚目，期待CPTPP能維持高標準原則，讓符合資格者進入入會審查階段，台灣也會持續爭取成員國支持。

至於大陸不斷公開反對台灣加入CPTPP，鄧振中稱台灣在與成員國溝通時不斷強調，能否加入CPTPP應考慮申請者的實質條件，而非受任何國家威脅，相信成員國會有智慧做出正確決定。有專家指，這可能是就如何處理新申請首次展開非常嚴肅的討論，據報尚無共識，新西蘭等國贊成同時審查兩岸，進度可能因申請者滿足標準的程度不同有異，避免成員國在大陸和台灣之間作出選擇。