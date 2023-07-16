從香港偷運九價HPV疫苗　護士非法轉售判囚1年半

內地接種九價HPV疫苗（又稱子宮頸癌疫苗）人數激增，不少民眾面臨預約不到、預約等待時間過長的情況。江蘇南通市某醫院一名金姓女護士通過中介，違規從香港非法獲得九價HPV疫苗，在內地銷售並到客戶家中協助注射，銷售額逾40萬元（人民幣，下同，約44萬港元）。案件近日在法院一審宣判，金女因非法轉售疫苗，判囚1年6個月和罰款81萬元（約90萬港元）。

金女因覺得待遇不高，總想賺外快，得悉有人需要護士上門注射疫苗後，便主動接觸客戶，獲取100元（約111港元）的勞務費。金女發現相關客戶都是私自購買九價HPV疫苗後，要求她協助注射，她隨後通過「香港醫療諮詢」的微信，從「沈姐」處拿貨，再出售和協助接種，賺取差價。

警方去年2月逮捕金女，從其家中發現4盒未拆封的疫苗等涉案物品。涉案疫苗的國外生產商受司法機關委託進行比對，確認該批疫苗來自香港，但並未在內地取得合法簽批手續。檢方認為該批疫苗的運輸、儲存和接種等均不符合法定要求，存在極大的質量安全風險。法院認定金女犯妨害藥品管理罪，遂作出上述判決。