尼加拉瓜提案　撤台在中美洲議會觀察員身份

尼加拉瓜前年12月與台灣斷交，轉與北京建交，卻被指遭對方冷待。洪都拉斯媒體上周五（14日）報道，尼加拉瓜上月23日在中美洲議會（Parlacen）提案，要求撤銷台灣立法院的觀察員身份，由全國人大取代。

報道指，尼加拉瓜在中美洲議會的提案提出，巴拿馬、多明尼加共和國、薩爾瓦多、尼加拉瓜與洪都拉斯5個成員國，皆承認中華人民共和國為中國唯一代表，但另一成員國危地馬拉仍承認台灣，維持邦交關係。中美洲議會共有120名議員，按程序將透過投票作出最後決定。如提案通過，將鞏固大陸在美國後院拉丁美洲的政治及外交進展，而台灣作為觀察員的中美洲統合體（SICA）或成下一個戰場。

尼加拉瓜總統奧爾特加（Daniel Ortega）至今未獲北京邀請訪問，也沒有大陸高官訪問尼加拉瓜。報道引述尼加拉瓜駐美洲國家組織（OAS）前大使麥克菲茲（Arturo McFields）指，尼加拉瓜在一年半以來派駐大陸的3名大使級官員都無重大收穫，認為大陸或已原諒其先前的背叛，但並沒遺忘。