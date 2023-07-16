遊行收炸彈恐嚇　邀總統參選人出席被批政治騷

台灣網紅「館長」陳之漢和時代力量前立委黃國昌，周日（16日）發起「公平正義救台灣」遊行活動，以「司法及居住正義」為訴求號召民眾到台北凱達格蘭大道參加，據報有數千人到場。總統參選人柯文哲、侯友宜及郭台銘都獲邀請出席，其中郭台銘表示自己沒有炒樓，但關注年輕人買不起樓，因此認為自己有資格談論居住正義。

有網民在網上論壇中針對是次遊行發文，詢問：「有人今天要去凱道嗎？」，又表示「希望你們已經寫好遺書，不然到時候被炸死了，身後事挺麻煩」。恐嚇言論引起警方重視，轄區警方周日早上11時許率防爆犬對凱道周圍進行地氈式搜索，並未發現可疑爆炸品及危險品。警方目前正針對惡意發言這進行網絡資訊排查，務求找出發文者。

民進黨發言人張志豪表示，尊重人民集會遊行的權利，但認為是次遊行的重點早已失焦，主要召集人分別牽涉住家違建侵佔政府用地和直播粗口謾罵風波，遊行完全失去理性對話空間，受邀出席的柯文哲、侯友宜及郭台銘亦令遊行淪為政治騷，強調任何公共政策都是累積且漸進的，政府已積極回應相關訴求及主張，民進黨政府會持續努力打造更好的台灣。