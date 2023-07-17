受泰利暴雨雲團影響　嘉善縣破單日降雨紀錄

今年第4號颱風「泰利」（強熱帶風暴級）的中心於周一（17日）早上5時位於廣東省湛江市東偏南方約375公里的南海西北部海面，中心附近最大風力11級（每秒30米），中心最低氣壓980百帕，七級風圈半徑300至320公里，十級風圈半徑90公里。預計，泰利以每小時約20公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，料於周一夜間在廣東陽江到海南文昌一帶沿海登陸。

受泰利影響，周日（16日）晚上，浙江省部分地區出現局部地區短時間強降雨。當晚9時，該省嘉興市嘉善縣和寧波市寧海縣每小時降雨量分別排全國第一和第二。其中，嘉善縣2小時降雨量接近230毫米，1個半小時內就打破了當地單日降雨紀錄。據中國氣象頻道氣象分析師信欣表示，暴雨突襲嘉善，原因是泰利西側和北側氣流輻合，從華南到華東形成明顯對流。亦有氣象愛好者稱，嘉善縣被一個暴雨雲團擊中，是颱風外圍遠距離暴雨的典型例子。直至周一凌晨零時46分，嘉善縣才解除暴雨紅色預警、雷電黃色預警和大風黃色預警訊號。

廣東防汛防旱防風總指揮部周日下午3時將防風應急響應提升至Ⅱ級。湛江市政府同日發出防禦台風緊急動員令，要求受颱風直接影響的地區採取停工、停課、停航等措施。海南省海口市防汛防風防旱指揮部決定，自周一中午12時起，全市停課、停工、停運、停航等措施。該市美蘭國際機場亦宣布，周一所有進出港航班全部取消。